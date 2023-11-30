ناقد رياضي : حالة واحدة تعطل تدريب سييرا لفريق الزمالك

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي محمد البنهاوي بشأن مدرب الزمالك الجديد.

وقال محمد البنهاوي: سييرا وافق ومرحب بتدريب فريق كبير زي الزمالك ولكن ممكن أن يتلقي عرض سعودي .

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.