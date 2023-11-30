نجم الزمالك السابق يوجه نصائح لمعتمد جمال بشأن اللاعبين

أثنى محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق على بعض لاعبي الزمالك بعد مستواهم الفني خلال مواجهة مودرن فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال محمد عبد الواحد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمزة المثلوثي لاعب مُقاتل، والزمالك يحتاج هذه النوعية من اللاعبين" .

وأضاف: "محمد عبد الشافي لاعب يملك الخبرات، وتحت ضغط لا يرتبك، ويجب أن يحصل على دقائق أكبر خلال الفترة المقبلة" .

وتطرق للحديث عن يوسف أوباما قائلا: "مبسوط جدا بأدائه، رائع الفترة دي، ووجوده مهم جدا، خاصة إنه بيتحرك بين الخطوط بشكل رائع" .

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.