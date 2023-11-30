10 رهائن.. إسرائيل تعلن شرط وحيد لتمديد الهدنة في غزة مع حماس

قال مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستمدد الهدنة مقابل كل يوم تواصل فيه حماس إطلاق سراح 10 رهائن أحياء.

وأضاف ريجيف في تصريحات لشبكة CNN، إن موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية للقتال واضح تمامًا، لافتا: "في كل يوم، اتفقنا على تمديد إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، إذا استمرت حماس في إطلاق سراح 10 رهائن في اليوم، فسنقوم بتمديد الهدنة".

وعند سؤاله عما إذا كان القتال سيستأنف خلال الـ 24 ساعة القادمة، قال ريجيف: "إذا فشلت حماس في تلبية شروط التمديد، وهو إطلاق سراح 10 إسرائيليين، فبالطبع يمكن استئناف القتال".

وقال ريجيف إنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 140 رهينة داخل غزة، زاعما أن إسرائيل قبلت الاتفاق الحالي الخاص بهدنة إنسانية "لإخراج رهائننا، ويمكن تمديدها يوما بعد يوم".

وردا على سؤال حول المفاوضات بشأن أي اتفاقيات أخرى، قال مستشار نتنياهو: "هذه هدنة إنسانية في معركتنا ضد حماس، وإسرائيل مصممة على تدمير آلة حماس العسكرية وحكمها على غزة".

وأضاف ريجيف: "لن نلعب بحياة شعبنا، وحماس تعرف ما هي معالم الصفقة".

وفي بيان صدر في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض عرضا لاستقبال 7 نساء وأطفال محتجزين وجثث 3 آخرين قتلوا في القصف الإسرائيلي مقابل تمديد الهدنة.

وأكدت إسرائيل وحماس أن وقف القتال سيمتد ليوم آخر مع استمرار المحادثات من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وجاء هذا الإعلان قبل 20 دقيقة من انتهاء الهدنة.