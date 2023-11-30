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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 24 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة متجهة للعريش

صدى البلد

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بينما تحمل على الطائرة متنها مساعدات إغاثية متنوعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وشملت المساعدات (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
 

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