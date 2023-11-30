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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

علق الإعلامي الرياضي، مهيب عبد الهادي، على فوز نادي الزمالك أمام فيوتشر، عبر برنامجه اللعيب. 

وقال: “فوز الزمالك على فيوتشر هى عودة الثقة والدخول فى المنافسة فى الدوري والكونفدرالية”. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس  باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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