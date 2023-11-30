الكاف يعلن تغيير موعد لقاء الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

أعلن الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني، تغيير الكاف لموعد مباراة الزمالك وسوار الغيني.

وكتب عبر فيسبوك: “«كاف» يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً”.

وكشف المتحدث الإعلامي لنادي سوار الغيني عن أسباب موافقة ناديه على خوض مباراة الذهاب في مصر بدلًا من إقامتها في كوت ديفوار، موضحًا: "قرار خوض لعب مباراتنا في مصر، أولًا لأن مصر تمتلك ملاعب من أفضل ملاعب القارة ، وفضلنا في النهاية خوض المباراة على الأراضي المصرية بدلا من أي مكان آخر في ظل عدم وجود ملاعب في غينيا حصلت على موافقة الإتحاد الإفريقي، وأرسلنا خطاب إلى الكاف بخوض المباراة في مصر".



وأردف: "من الصعب أن نتحدث عن توقعات للمباراة، لكن تبقى الأمور واضحة بأنه ستكون هناك كرة قدم رائعة، وسنحاول تقديم مستوى مُبهر في المباراة".