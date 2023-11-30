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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فن جميل تفتتح معرض "نورتُونا" احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لـ "سينما الحي"

صدى البلد

تحتفل مؤسسة فن جميل بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق مساحة "سينما الحي" ، في حي جميل، والتي تعدّ امتدادًا لتعريف السينما التقليدي، ومساحة للتجمع والمشاهدة والتعلم والتعارف والإكتشاف والبحث، وعلى مدار العام قدّمت السينما على شاشتها أكثر من 180 فيلمًا سعوديًا وإقليميًا ودوليًا تم عرضها عبر البرامج المواضيعية، وحفلات التخرج، والمهرجانات، والمسابقات.

ويتكون الاحتفال من معرض أرشيفي وفريد من نوعه، بعنوان "نورتُونا: الإرث المضيء لأسمهان وفريد الأطرش" يستمر خلال الفترة من 4 ديسمبر 2023 إلى 11 يناير 2024، في حي جميل بمدينة جدة، ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المساهمات الفريدة التي قدّمها هذان النجمان الأيقونيان، ويدعو الجمهور لإستكشاف الإرث الثقافي والفني الذي تركاه، والذي يعكس تأثيرهما الدائم على الذاكرة الجماعية للأجيال في جميع أنحاء العالم العربي. 
 

وتتضمن فعاليات المعرض عرضًا للفيلم الموسيقي المصري الكلاسيكي، الذي تم ترميمه حديثًا، "انتصار الشباب" (1941) بطولة النجمين الأشقاء صاحبا الصوت الطربي والاستثنائي أسمهان وفريد الأطرش، وذلك يوم 3 ديسمبر 2023، كما يقدم المعرض مواد أرشيفية نادرة، تتضمن ملصقات أصلية وصورًا فريدة وممتلكات شخصية، يتم مشاركتها علنًا لأول مرة، مع إشادة مؤثرة بالمساهمات الدائمة لهذه الشخصيات الأسطورية .
وأعربت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل، عن سعادتها بالاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسينما حي، وقالت" إن إطلاق سينما حي في عام 2022 يعد لحظة محورية للثقافة العامة في المملكة العربية السعودية، فمنذ بدايتها حملت شعار "السينما للجميع" لتصبح أول سينما مستقلة ومتخصصة في السعودية تهدف إلى دعم المشهد السينمائي المحلي من خلال تجارب ممتعة سواء على الشاشة الفضية أو من خلال العروض البحثية والمناقشات وورش العمل التي تسلط الضوء على تاريخ السينما في المنطقة ومستقبلها".

 

وتابعت أنطونيا: "لقد أتاحت سينما حي الفرصة لعشاق السينما في مدينة جدة التواصل مع العالم؛ من خلال الأفلام العالمية التي تقدمها عبر المهرجانات، والمعارض المؤقتة، والتعاون المحلي، والعالمي، مع الجهات المختلفة مثل وزارة الثقافة، ومعرض بينالي للفنون الإسلامية، وكلية الفنون السينمائية بجامعة عفت".  

 

ومن جهتها قالت زهرة أيت الجمار، مديرة سينما حي: "إن سينما حي تتبع نهجًا شاملًا ومتكاملًا لجلب الأفلام من جميع أنحاء العالم إلى جدة، ولتوفر منصة مستقلة ومتخصصة للأفلام السعودية تحظى اهتمام الجمهور بشكل كبير". 
 

وأكدت زهرة أن معرض "نورتُونا" هو تعاون طويل الأمد ومستمر بين مؤسسة فن جميل ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو جزء من سلسلة أحداث تركّز على إلقاء الضوء على تاريخ السينما العربية من خلال المعارض الأرشيفية الخاصة، والعروض، والأفلام، والبرامج التعليمية، معربة عن شكرها لعائلة الأطرش على دعمهم لهذا المعرض.

 

من جهته، أكدّ أنطوان خليفة، مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أن إحياء الجوهر السينمائي لفيلم انتصار الشباب من أعماق الزمن واستعادة رونقه السابق أضفى فرحاً لا يوصف على عشاق السينما في جميع أنحاء العالم العربي.

 

وأشار أنطوان إلى أن الجمهور السعودي الآن محظوظ بمشاهدة النسخة التي تم ترميمها من هذا الفيلم الأسطوري للمرة الأولى، قائلًا:"فرحتنا تتضاعف بفضل المعرض المصاحب الذي يكرس للثنائي الاستثنائي، اسمهان وفريد الأطرش، لما تركاه من بصمة لا تنسى في عالم الفن والسينما".
 

وتعقد النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023، ويعتبر معرض "نورتُونا" هو التعاون الثالث بين مؤسسة فن جميل ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ففي ديسمبر عام 2021، أطلق حي جميل برنامج ”السينما التفاعلية“، أول برنامج تعاوني بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفن جميل، والذي ضم مجموعة مختارة من مشاريع الواقع الافتراضي المهمة والتي تنتمي للعصر الحديث برعاية ليز روزنتال، وفي ديسمبر العام الماضي 2022 قدما المعرض الأرشيفي "كما رأيناه" لإرث المصور الكبير جمال فهمي، ومعرضًا لأفلام يوسف شاهين.

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