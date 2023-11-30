عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بارببويفا أوزودا: مصر وأوزباكستان لديهما الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، بـ بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في اوزباكستان ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" ، الذى نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان ، وذلك بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومي 22-23 نوفمبر 2023 .
   

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر إلى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذي أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ، ودعت بارببويفا أوزودا لتشجيع حكومتها على الانضمام رسميًا إلى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها في بلادنا.
  

وأكدت رئيسة المجلس على وجود تشابه بين مصر واوزباكستان في العديد من الأمور مثل الإرادة السياسية الداعمة لملف تمكين المرأة، مؤكدة على أن الرئيس السيسي يضع المرأة في أولوياته ويعتبر أن تمكين المرأة هو واجب وطني ، علاوة على التشابه في العادات والتقاليد.
   

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية لافتة إلى مبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والتي وصلت الي ٣٥ مليون سيدة حتي الآن خلال السنوات الماضية ، والتي تضمنت أيضا الكشف المبكر علي سرطان الثدي ، كما استعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي ،
    

فيما عبرت بارببويفا أوزودا عن بالغ شكرها لاستضافة مصر وفد اوزباكستان وزيارة المجلس القومي للمرأة ، مشيدة بجهود مصر الحثيثة في ملف تمكين المرأة ، ووجهت الشكر الى سفيرة مصر في اوزباكستان علي التعاون والجهد الحثيث مع حكومة اوزباكستان.


كما أكدت بارببويفا أوزودا على اهتمام الرئيس الأوزبكي بتمكين المراة وذكرت الوزيرة مقوله للرئيس وهي "متي تكون المرأة سعيدة يكون المجتمع سعيد"، مشيرة الى أنه في اوزباكستان تم تمكين اكثر من مليون امرأة وفتاة .

IMG-20231130-WA0117
IMG-20231130-WA0117

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الإمارات تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر

قبل انتهاء التسجيل.. شروط حج الجمعيات الأهلية وخطوات التقديم

حقيقة مفاوضات بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. تفاصيل

أول تعليق من روسيا على برنامج التعاون الجديد بين حلف الناتو وأوكرانيا

انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

بسبب رسائل على تيليجرام.. اعتقال طفلين مسلمين بألمانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ