بارببويفا أوزودا: مصر وأوزباكستان لديهما الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، بـ بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في اوزباكستان ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" ، الذى نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان ، وذلك بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومي 22-23 نوفمبر 2023 .



ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر إلى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذي أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ، ودعت بارببويفا أوزودا لتشجيع حكومتها على الانضمام رسميًا إلى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها في بلادنا.



وأكدت رئيسة المجلس على وجود تشابه بين مصر واوزباكستان في العديد من الأمور مثل الإرادة السياسية الداعمة لملف تمكين المرأة، مؤكدة على أن الرئيس السيسي يضع المرأة في أولوياته ويعتبر أن تمكين المرأة هو واجب وطني ، علاوة على التشابه في العادات والتقاليد.



كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية لافتة إلى مبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والتي وصلت الي ٣٥ مليون سيدة حتي الآن خلال السنوات الماضية ، والتي تضمنت أيضا الكشف المبكر علي سرطان الثدي ، كما استعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي ،



فيما عبرت بارببويفا أوزودا عن بالغ شكرها لاستضافة مصر وفد اوزباكستان وزيارة المجلس القومي للمرأة ، مشيدة بجهود مصر الحثيثة في ملف تمكين المرأة ، ووجهت الشكر الى سفيرة مصر في اوزباكستان علي التعاون والجهد الحثيث مع حكومة اوزباكستان.



كما أكدت بارببويفا أوزودا على اهتمام الرئيس الأوزبكي بتمكين المراة وذكرت الوزيرة مقوله للرئيس وهي "متي تكون المرأة سعيدة يكون المجتمع سعيد"، مشيرة الى أنه في اوزباكستان تم تمكين اكثر من مليون امرأة وفتاة .