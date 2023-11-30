مصرع شخص واصابة 2 اخرين آثر حريق في مخبز بعين شمس

لقي شخص مصرعه واصيب ٢ أخرين اثر نشوب حريق بمخبز في عين شمس وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضى بعقار غير مرخص نتج عنه وفاة عامل بذات المخبز يحمل جنسية إحدى الدول متأثراً بإصابته بحروق ، وكذا إصابة مالك المخبز و عامل بذات المخبز يحملان جنسية إحدى الدول مصابان بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى ، وإحتراق بعض محتويات المخزن .

وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين سائق يحمل ذات الجنسية مقيم بدائرة القسم لقيامهم بإتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الإشتعال " بنزين " وإلقائها بداخل المخبز محل البلاغ محدثاً التلفيات والإصابات والتى أودت بحياة الأول تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.