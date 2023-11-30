مصرع شخص صدمته سيارة بالشروق

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض على قائد سيارة لإصطدامه بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته بالشروق وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (محاسب ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) "توفى متأثراً بإصابته" إصطدمت به سيارة مجهولة لاذ قائدها بالفرار بها ، نتج عن ذلك إصابته التى أوت بحياته .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل إنصرافه من محل البلاغ خوفاً من تعدى الأهالى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.