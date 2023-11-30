وزير العدل الفلسطيني: يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، أنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان.



ولفت إلي أن مجلس الأمن يجب عليه توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: نزود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أولا بأول بجميع البلاغات بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأن إسرائيل أعلنت غزة قطاعا معاديا بما يخالف المواثيق والاتفاقات الدولية.



