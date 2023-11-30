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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنيا تنظم مبادرة لنشر ثقافة السلامة والصحة في قطاع التعليم

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، بقاعة مسرح مدرسة وحيد مصيلحى، بحضور 25 مشارك، لتوعية العاملين بالإدارة التعليمية بمخاطر بيئة العمل فى المنشآت التعليمية وكيفية تنفيذ خطط الاخلاء فى حالة حدوث أى طارئ حفاظاً على جميع الارواح للعاملين والطلاب من تلك المخاطر، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف فئات المجتمع وتوفير بيئة عمل آمنة تحفز الإنتاج وتزيد منه، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة وخطتها بعمل سلسلة من الندوات للتوعية اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن لحماية الافراد والمنشآت.

وأوضحت المديرية، أن تلك المبادرة تأتي تنفيداً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة وأساليبها في مختلف قطاعات العمل وتوفير مناخ عمل آمن وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات لتحقيق ذلك الهدف، وأكدت ماجدة صلاح مدير المديرية ، أن المبادرة تضمنت محاضرة قدمها الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية شرح خلالها (خطة الطوارئ الإخلاء وتقييم مخاطر بيئة العمل)، كما قام عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشرح (اهداف السلامة ومخاطر بيئة العمل)، بمشاركة الكيميائي يوسف على مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وابتسام مخلوف مديرة المدرسة.                                                       

كما تم  في الختام الإستماع إلى استفسارات المشاركين والرد عليها فيما يخص موضوعات الندوة.

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