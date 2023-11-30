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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تشارك فى المؤتمر الدولى الثانى للكيمياء بشرم الشيخ

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس ، عن مشاركتها فى "المؤتمر الدولى  العلمى الثانى للكيمياء " ، حيث شارك الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير العمل ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، بالنيابة عن وزير العمل حسن شحاتة فى فعاليات المؤتمر ، والذى تنظمه جمعية زمالة الكيمياء المصرية  تحت عنوان "الكيمياء والتنمية المستدامة" ، بفندق اكسبرينس كيروسيز بارك لاند بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2023 تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والذى يناقش على مدى 4 أيام كل ما هو جديد فى علم الكيمياء على مستوى العالم .                           وذلك بحضور اللواء رماح السيد هاشم نائباً عن محافظ جنوب سيناء ، والدكتورة  مزه  مطر الأمين العام لاتحاد الكيميائين العرب ، والدكتور عبد الواحد النكال رئيس جمعية الكيميائين بالبحرين ،والدكتور علاء عطية رئيس جمعية زمالة الكيمياء المصرية ، والدكتور شادي الدفراوي نائباً عن عميد كلية العلوم جامعة المنصورة .

والقي الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير اكلمة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أشاد خلالها بعنوان المؤتمر والذي تم اختيار موضوعه ليكون الكيمياء والتنمية المستدامة باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في تعزيز التعاون العلمي بين العلماء والكيميائيين العرب، مؤكدا أننا نملك اليوم في الجمهورية الجديدة فرص حقيقية نستطيع أن نستثمرها، وعلى رأسها اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى   بالبحث العلمي ، وتوجيهاته الدائمة بالتعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة المصرية  والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات العلمية .                                         

ونوه إلى الدعم المستمر من وزير العمل حسن شحاتة المقدم  للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمساعدته في تحقيق اهدافه في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، مشيراً إلى ان علوم الكيمياء وطرق التعامل الآمن مع المواد الكيميائية يعد ركن  اساسياً  من علوم السلامة والصحة المهنية  .

واضاف معاون الوزير أنه لا شك أن علم الكيمياء  يعد من أهم ركائز الحضارة الإنسانية الحديثة والتقدم العلمي ، وانه يسهم بدورا حيوياً وبارزا فى شتي مناحي الحياة على مر العصور بوجه عام وللنهوض بالصناعات القائمة على نحو خاص ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تبني تكنولوجيات خضراء لترشيد مدخلات الصناعة المستخدمة (طاقة ، مياه ، مواد خام...إلخ) للوصول إلى منتج أمن بيئياً وصحياً من خلال الحد من مخلفات الصناعة المتولدة ، من أجل تعزيز وترسيخ المفاهيم المرتبطة بالصناعات الكيماوية مع مراعاة اتخاذ ما يلزم من تدابير لسلامة وصحة العاملين في تلك الصناعات ، وفي ختام كلمته،  قدم معاون الوزير  الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنيا لكل المشاركين فيه التوفيق والسداد ،داعيا إياهم جميعاً إلى العمل بشكل تشاركي، واقتراح الحلول الملائمة التي تحقق الحفاظ على سلامة وصحة الانسان و التحول الى الكيمياء الخضراء من اجل تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية والبحث المستمر عن بدائل صحية وصديقة للبيئة للمواد الكيميائية و التي اثبت تأثيرها الضار والخطير على البيئة والانسان واتباع احدث الاساليب العلمية لحماية المجتمع والبيئة ، فجميعنا شركاء في المسئولية في خدمة المجتمع والبشرية  لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية  .

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