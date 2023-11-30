محافظ الفيوم يوجه بسرعة استكمال مشروعات الرصف

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بسرعة استكمال مشروعات الرصف الجاري العمل بها وإنهاء جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة؛ لتيسير حركة السير أمام السيارات والمارة.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الخميس/؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية للعام المالي (2022 - 2023) والخطة الجديدة لعام (2023 - 2024) بجميع المراكز والقرى؛ لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات.



كما وجه المحافظ بسرعة استكمال طريق (الفيوم/القاهرة)، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق دائري (الفيوم/إطسا) ومنطقة كمين بركات، وطريق الريان، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.



وأكد ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف وشركات المرافق، لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.



وفي السياق، تابع محافظ الفيوم معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) التي يجرى تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة.



وأضاف أنه تم التسليم الفعلي لعدد من المشروعات وتم فرشها ودخلت حيز الخدمة بكامل طاقتها، كما تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد من المشروعات الأخر.



وجه بوضع برنامج لتسليم كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها خاصة بقطاعات الصحة والإسعاف، والمجمعات الزراعية والخدمية، ومراكز الشباب والرياضة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الأمثل لكافة المنشآت والأصول، التى تم إنشاء بدائل لها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



كما وجه مسئولي جهاز التعمير بوضع جدول زمنى لاستلام الأماكن والمنشآت التي تم إنهائها، مع ضمان وجود آليات تضمن جودة الاستلام، وعمل محضر إداري لكل منشأة والتأكد من عدم وجود أية ملاحظات عند الاستلام الفعلي.

