منتخب مصر يتقدم للمركز 33 عالميا في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن تقدم منتخب مصر للمركز الـ33 عالميًا في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر.

وكتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك : تصنيف فيفا لشهر نوفمبر ...منتخب مصر في المركز الـ33 عالميًا والخامس أفريقيًا، المنتخب يصعد مركزين عالميًا ويحافظ على المركز الخامس أفريقيًا.

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى ، بعد أن فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية فاز على سيراليون بهدفين نظيفين.

ونجح منتخب غينيا بيساو في الفوز على جيبوتي بالجولة الثانية، بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الثاني بـ 4 نقاط، وفاز منتخب بوركينا فاسو على إثيوبيا بالجولة الثانية بهدفين دون رد، ليتقاسم وصافة المجموعة مع غينيا بيساو.