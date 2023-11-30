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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن عن الواعظات المرشحات لمرافقة بعثة الحج 1445هـ

الواعظات
الواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن الواعظات المرشحات لمرافقة بعثة الحج 1445هـ. 

الواعظات المرشحات لمرافقة بعثة الحج 1445هـ 

وجاء الأسماء كالتالي: 
م - الاسم - المديرية
1.  ماجدة حماية الله محمد إبراهيم - الجيزة
2.  فيروز حسين مصطفى عابدين - الغربية
3.  محاسن عطية محمد إبراهيم - الإسكندرية
4.  سلوى أحمد عبدالله عبد الرحمن - الإسكندرية
5.  سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة
6.  منال عبد المجيد محمود المسلاوي  - الجيزة
7.  نبيلة محمد جلال محمد الغضبان - جنوب سيناء
8.  مها سيد الدسوقي سيد سيد سحاب - القاهرة
9.  رابحة صلاح الدين مصطفى سالم - القاهرة
10.  منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة

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فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة

تشجيعًا للواعظات المعتمدات على مزيد من التميز الدعوي تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة، وذلك لغير الحاصلات على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ودورة رائدات فكر، ودورة التميز الدعوي المشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تعطى الأولوية في السفر سواء في القوافل الدعوية أو مرافقة بعثة الحج أو القوافل الداخلية والدورات المتقدمة والمشاركة الإعلامية بالطبع للأكثر تميزًا والحاصلات على أكبر قدر من الدورات والناجحات في أكبر عدد من المسابقات. 

وعليه تقرر فتح باب التقدم لجميع الواعظات الراغبات في الحصول على كارنيه واعظة متميزة ممن لم يسبق لهن الحصول عليه بشرط اجتياز الاختبار المقرر، علمًا بأن الاختبار سيكون في القرآن الكريم حفظ عشرة أجزاء على الأقل، مع إتقان التلاوة، وفقه العبادات، وإجادة اللغة العربية من خلال كتاب أساسيات اللغة العربية.
وذلك على الرابط التالي خلال أسبوع من تاريخه : هنا

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