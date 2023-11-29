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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأوقاف بالإسكندرية يطالب الأئمة ببذل المزيد من الجهود لنشر الفكر الوسطي المستنير

الشيخ سلامة عبد
الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

طالب الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مديري الإدارات الفرعية بالمحافظة، بذل المزيد من الجهد في نشر صحيح الدين والوعي والفكر الوسطي المستنير.


وذكرت المديرية في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية بالإسكندرية لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة.


وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق أن عدد من النقاط الهامة في هذه المرحلة الراهنة والتي منها ضرورة المتابعة الميدانية للمساجد والعاملين بها وتفقد مبانيها ومرافقها وملحقاتها وكذلك تفقد الوصلات الكهربائية بمعرفة قسم الهندسة بالإدارات وصيانتها وتغيير ما يحتاج إلى تغيير. 


كما أشاد بما تشهده الإسكندرية من حراك دعوي وأنشطة دعوية وثقافية ومقارئ قرآنية .. مطالبا الجميع ببذل قصارى الجهد لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.


كما تحدث وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، عن مشروع صكوك الأطعام الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدا أن العمل في هذا المشروع القومي والخدمي شرف كبير لما فيه من رعاية للأسر الأولى بالرعاية ودعم لهم.

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