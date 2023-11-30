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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

انعقاد برنامج البناء الثقافي للمجموعة الثالثة لأئمة وواعظات البحيرة والدقهلية

الأوقاف
الأوقاف

أقيمت اليوم فعاليات برنامج البناء الثقافي للمجموعة الثالثة من أئمة وواعظات أوقاف البحيرة اليوم الخميس الموافق 30/ 11/ 2023م، من مسجد ابن النفيس بالرحمانية.

أئمة وواعظات أوقاف البحيرة

وذلك بحضور الشيخ حامد خليفه عيسوي مدير الدعوة، والدكتور حسن محمد عبده الشريف أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر الشريف، والشيخ بسيوني القطري مدير الإدارة، والشيخ جودة السيد جاويش المنسق الإعلامي بالمديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، وخلال اللقاء تم زيارة شركة مياه الشرب بالرحمانية.

وقد أكد الدكتور حسن محمد عبده الشريف أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر الشريف على قيم المشاركة الإيجابية وأهمية الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن، وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية والتي تعد أحد أركان بناء الأسرة، وأن الإسلام نهى عن العمل السلبي وحث على أن يكون الإنسان له دور يُرى، وأن يكون ذو رؤية بناءة وقدرة وعطاء وينتفع الناس منه والمجتمع.

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انعقاد اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الدقهلية

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، أقيمت اليوم فعاليات اللقاء الثالث من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الدقهلية اليوم الخميس الموافق 30/ 11/ 2023م، من دار المناسبات بمسجد الرحمة بمدينة دكرنس، وذلك بحضور محمد علي نائب رئيس مجلس ومدينة دكرنس، والدكتور/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية وقيادات الدعوة بالمديرية، وخلال اللقاء أكد الدكتور/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية أن وزارة الأوقاف المصرية تؤدي دورها الوطني والمجتمعي على أكمل وجه، وأن العلم هو القائد والدليل ، ولا سبيل إلى عز الأمة ورقيها وازدهارها، ونجاحها وتفوقها إلا بالأخذ بما يشحذ الهمم ويقوي العزائم، و يربط الأمة بخالقها.
مضيفًا أن وزارة الأوقاف نوعت من برامجها التثقيفية، ومنها برنامج البناء الثقافي الذي يسهم في الوقوف على أبرز المعالم الحضارية وأهم الإنجازات التي قدمتها الدولة على أرض الواقع، ويقدم التوعية الصحيحة بتحديات الواقع المعاصر في ظل التطور الهائل للمعلومات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ختام اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية للأئمة بقراءة سورة الإنسان، ومجلس الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

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