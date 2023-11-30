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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة.. بدء التقديم للدورات المجانية بالوحدة المتنقلة لشباب قرى القليوبية

صدى البلد

بدأت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية القشيش التابعة للوحدة المحلية للقشيش ومقرها أمام المركز التكنولوجي ، ياتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتنفيذاً لخطتها فى التدريب للعام 2023 – 2024 .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية العمل ، ان تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وأضافت مدير المديرية ان تلك التدريبات تصل مدة التدريب فيها من 60 إلى 200 ساعة تدريبية ، للشباب من 18 إلى 45 سنة ، تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين ، مع توفير تأمين صحى خلال فترة التدريب، وتوفير كافة أدوات وزى التدريب مجاناً ، محددة الأوراق المطلوبة للراغبين فى التقديم فيما يلى : صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد ، وصورة المؤهل الدراسي أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة ، و 2 صورة شخصية .                                                           

كما يمكن التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية وعنوانها : بنها – مجمع المصالح الحكومية  - الفلل – خلف ديوان عام المحافظة ، او من خلال مقر مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه : خلف مركز الشركة القديم بجوار مطافى الخانكة ، كما يمكن التواصل تليفونياً من خلال الأرقام التالية : 0100570545 ، 02446989477 .

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