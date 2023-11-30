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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عمل البحر الأحمر تنظم ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة طلاب ومعلمى وإداري معهد الأزهر الشريف الإعدادي والثانوي بنات، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الأخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير المديرية، أن تلك الندوات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.                                                           

وأكد على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، وحاضر فى الندوة الكيميائى محمد رفعت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالغردقة، والكيميائي عبد الله محمد حفنى ، وبحضور فضيلة الشيخ عبد المنعم عابدين مدير  المدرسة.

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