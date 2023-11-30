عمل القاهرة: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل حلوان، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد محمد محمود حامد الابتدائية، بعنوان "خطة الطوارئ واهداف السلامة والصحة المهنية"، بحضور 25 من المدرسين والاداريين، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة تنفيذاً لتوجيهاته للمديريات بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت بين العاملين وأصحاب الأعمال للحفاظ على الارواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية، أن الندوة ناقشت عدة نقاط منها :أهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ وعناصرها وكيفية الحماية من المخاطر الصحية والبيئية ومخاطر الحريق، وتفعيل خطة الطوارئ، وكيفية الاخلاء فى حالات الطوارئ؛ حيث الكثافة الطلابية بالمدراس وقواعد السلامة والصحة المهنية والاساليب المتبعة للحفاظ على الطلاب والعاملين وكيفية التعامل، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على الطلبة والعاملين والممتلكات.

وألقى المحاضرات الكيمائية سهى عبد السلام مدير السلامة والصحة المهنية بالمكتب، بحضور صفاء عبد المناف مدير ادارة التخطيط بالمديرية، وأيمن عبد الفتاح مدير المدرسة، وسماح دياب مسئول السلامة بالمدرسة .

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