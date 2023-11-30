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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسيوط: تدريب الطلاب ذوي الهمم على 5 مهن

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة تفقدية لمدرسة النور والأمل المكفوفين وضعاف السمع ،لمتابعة عدداً من البرامج التدريببة المهنية المجانية المنعقدة هناك لطلاب المدرسة على بعض المهن الحرفية ومنها "صيانة الدش، وصيانة المحمول، والتفصيل والخياطة،  والحاسب الآلي، والتطريز والأشغال اليدوية" ، ويأتي تنفيذ تلك الدورات التدريبية بالتعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم لتدريب الطلاب من ذوى الهمم فى إطار خطة المديرية لدمج تلك الفئة فى سوق العمل وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مجانية مناسبة، أو من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية لهم من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.

ويمنح المتدربين في نهاية البرامج التدريبية شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح بالإضافة إلى أن المديرية من جانبها توفر كل الأدوات اللوجستية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الدورات بسهولة ويسر وإنتظام .

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية، أن ذلك يأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته بضرورة تدريب وتأهيل ودمج ذوي الهمم في البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة ، فضلاً عن تنمية مهاراتهم المهنية والاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم، مؤكداً ان المديرية تقدم كافة سبل الدعم اللازمة والممكنة للشباب والفتيات على حد سواء، وبخاصة ذوي الهمم وذلك فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها.

وأشار إلى أن عدد المتدربين والمتدربات المشاركين بالدورات تدريبية موزعين كالتالى : دورة صيانة الدش "ذكور" عدد 20 متدربا ، ودورة الحاسب الٱلى "ذكور" عدد  20 متدربا، ودورة التفصيل والخياطة "إناث" عدد 15 متدربة ، ودورة التطريز والأشغال اليدوية "إناث" عدد 15 متدربة ، كما ابدى المتدربين سعادتهم البالغة للمشاركة في تلك الدورات التدريبية، مطالبين بضرورة تعميمها ونشرها على مدارس ذوي الهمم لدمجهم وانخراطهم في سوق العمل.

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