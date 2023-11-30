انطلاق مؤتمر المرشح حازم عمر باستعراض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي

انطلق منذ قليل مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر بالسلام الجمهوري، كما تم استعراض أبرز برنامجه الانتخابات من خلال عرض فيلم تسجيلي.



ويعد مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث له، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.



ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.