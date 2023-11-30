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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية بمشروعات الأسواق الحضارية بالصف

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعه مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف.

حيث شملت الجولة تفقد مشروعات الأسواق الحضارية بقري الديسمي وأسكر ونجوع العرب ومدينة الصف وذلك لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة. 
كما تفقد الشهابي، مقر الحملة الميكانيكية لمدينة الصف.
لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الأستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات.
واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح حيث تابع النائب أعمال التدبيش وفرد طبقة السن والدقشوم بطريق المتربة تمهيدا لبدء اعمال رصف الطريق من طريق ٢١ حتي كوبري الوسطي بطول ٣ كم.
وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، العميد علي عبد الله حامد
رئيس مركز الصف، والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح 
ومسؤولي الأبنية التعليمية بالمحافظة وجهاز السرفيس وشركة مياه الجيزة، وشركة الكهرباء والشركات المنفذة للأعمال.

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