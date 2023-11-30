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رئيس التحرير
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التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن،  تغطية عن فتح باب التسجيل لتقديم لحج الحمعيات، حيث يسعي الكثير من المواطنين إلى أداء الحج الذي يعد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر.

وتم فتح باب التسجيل للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حتى اليوم الخميس والذي يعد الفرصة الأخيرة للتسجيل .

ويمكن للراغبين بالتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 لأداء مناسك الحج بالعام الجديد، الدخول على الموقع الرسمي لتسجيل الطلب.

ويمكن التقديم فى حج الجمعيات الأهلية 2024، إلكترونيًا وورقيًا، حيث تضمنت خطوات التقديم للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2024 إلكترونيًا كما يلي :-
- تبدأ أولى خطوات التسجيل بالدخول على بوابة الحج الموحدة
- فى هذه الخطوة يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- كما تتضمن الخطوات الضغط على التالي.
- يتم بعدها إدخال اسم المستخدم.
-يتم كتابة كلمة السر.
- يتم فى هذه الخطوة الضغط على دخول.
- تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.
- الضغط على تسجيل.

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن ما يلي :-
- يشترط أن يكون مصري الجنسية.
- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
- كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم مسددا الاشتراك السنوي.
- وتتضمن الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.
- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.
- ويشترط أيضا لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.
- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.
- ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما في 1 مارس 2024.
- كما أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
- تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

أما عن خطوات التقدم :

يتم إجراء توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.
- استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.
- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
- تقوم المؤسسة أو الجمعية بمراجعة البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.
- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها.

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