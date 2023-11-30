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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحاطة سرية في "الشيوخ الأمريكي" بشأن المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيجري إحاطة سرية لجميع أعضاء المجلس حول أوكرانيا وإسرائيل، الثلاثاء المقبل 5 ديسمبر 2023.

وأوضحت رويترز أن الإحاطة السرية تهدف إلى مناقشة عناصر حزمة التمويل التكميلي للأمن القومي ستعقد يوم الثلاثاء 5 ديسمبر.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس الأول الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبدأ النظر في حزمة تتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة إلى مشروع قانون مساعدات حتى لو لم يكن هناك اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل الحدود.

وأشار شومر إلى انه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وأوضح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سأتحدث إليهم الأسبوع المقبل، آملاً أن يحظى ذلك بدعم من الحزبين، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمر".

وطلب بايدن من الكونجرس الشهر الماضي الموافقة على تمويل بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك المساعدات لأوكرانيا في حربها ضد الجيش الروسي، ولإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس، وتمويل الأمن الإضافي على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

لكن التمويل لم تتم الموافقة عليه، ما يثير مخاوف من أن الأموال المخصصة لأوكرانيا على وجه الخصوص قد لا يتم تمريرها أبدًا، خاصة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، مشروع قانون يتضمن مساعدة إسرائيل، ولكن ليس أوكرانيا.

إحاطة سرية مجلس الشيوخ الأمريكي المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا أوكرانيا

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