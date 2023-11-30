البيت الأبيض : إطلاق سراح 100 محتجز .. وزيادة نسبة المساعدات لغزة

أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض::" خلال الأيام الستة الأولى من الهدنة تم إطلاق أكثر من 100 محتجز وزادت نسبة المساعدات بشكل كبير".

وفي وقت سابق أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين وبإشراف مصري.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إنه جار العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات القادمة بالإضافة لتسليم ثلاثة جثامين.