البيت الأبيض: مستمرون في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة بـ غزة

أعلن البيت الأبيض، استمرار الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات قوية اندلعت بين قوات الاحتلال وعناصر من المقاومة عند مدخل بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.

وأشارت صحيفة القدس الإخبارية إلى إلقاء قنبلة يدوية الصنع تجاه قوات الاحتلال .

وفي سياق آخر؛ ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة.

وأشار القدرة في تصريحات له - بحسب وكالة شهاب الفلسطينية - أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.