صفوت الديب: وجود الفلسطينيين في شمال غزة حائط الصد أمام العدوان الإسرائيلي

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن القنابل التي ألقيت على غزة تعادل 2 قنبلة نووية، مشيرا إلى أن مخطط تقسيم المنطقة تم إقراره في الكونجرس عام 1983.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن وجود الفلسطينيين في شمال غزة هو حائط الصد أمام العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن حقوق الدول تنتزع ولا تمنح.

إعتراف إسرائيلي

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن حزب الله يقوم باشتباكات محسوبة مع إسرائيل، مؤكدا أن إيران تريد أن تكون جزءا من أي ترتيبات أمنية في البحر الأحمر.