مصادر للقاهرة الإخبارية : مصر ذلّلت معوقات المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن حماس ستقوم الليلة بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر تحت إشراف مصر استكمالا للمرحلة السابعة من الهدنة.

وأكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، ان مصر تنجح في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين وبإشراف مصري.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية إنه جار العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات القادمة بالإضافة لتسليم ثلاثة جثامين.