بحيري قارئا ونصار خطيبا.. مسجد النور يستقبل أول جمعة في ديسمبر 2023

يستقبل مسجد النور بالعباسية صلاة الجمعة الأولى من شهر ديسمبر 2023، الـ 17 من جمادى الأولى 1445 هـ، غدا، حيث ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر صلاة الجمعة.

شعائر صلاة الجمعة الأولى من ديسمبر

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر ديسمبر 2023 بتلاوة للقارئ الشيخ محمدي بحيري وخطيبا الدكتور محمد السيد نصار من علماء وزارة الأوقاف، تحت عنوان:«الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم».

افتتاح 20 مسجدًا الجمعة الأولى من ديسمبر

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 20 مسجدًا غدا الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023م، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 369 مسجدًا منها 282 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و87 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11391 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و415 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف سوهاج

2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم

3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا

مديرية أوقاف القاهرة

4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف

6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف

مديرية أوقاف مطروح

7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص

9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة

10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي

12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

مديرية أوقاف المنوفية

13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد ناصر – بندر سنورس

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار

5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر

مديرية أوقاف مطروح

6. مسجد التقوى – غرب مطروح

7. مسجد التنعيم – غرب مطروح