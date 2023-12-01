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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقة "فلسطين فى عيون أطفال مصر"

صدى البلد

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية "ملتقى الطفل العربى.. يوم الأرض للطفل الفلسطيني"، والتي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب.

 

وكرمت وزيرة الثقافة، الأطفال الفائزين بمسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر"، بتسليمهم شهادات تقدير .كما تفقدت معرضًا فنيًا بعنوان "فلسطين في عيون أطفال مصر"، والذي 

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يضم مجموعة من الرسومات الفنية من إبداعات الأطفال الذين فازوا في المسابقة التى تحمل نفس الاسم، وأشادت بالمستوى الجمالي للوحاتهم، ومدى تجسيدها تجاه القضية.

 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "تأتي هذه الاحتفالية، ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة التي تُنفذها للتضامن مع القضية الفلسطينية، والتي تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وترسيخها في أذهانهم ،  من خلال إبداعات أطفال مصريين استطاعوا أن يُعبروا بصدق عن مدى تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة، وتجسيد معاني التآخي والترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني".

تضمنت فعاليات الاحتفالية عددا من الأنشطة والورش الفنية التفاعلية حول فلسطين، ورسمًا لجدارية من إبداعات الأطفال حول الطفل الفلسطيني، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض الفنية لفرق الحديقة الثقافية.

كما تضمنت الفعاليات عرضًا لفرقة "الورشة"، المُقدم من الجمعية الإفريقية، وعرضًا لفرقة "عباد الشمس" فلسطين، واختتمت العروض بعرض فني من جمعية "حق".

وزيرة الثقافة أطفال مصر الحديقة الثقافية للأطفال الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشعب الفلسطيني

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