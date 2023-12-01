بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن اعتذار محمد رمضان له بوساطة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

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وكتب عمرو أديب من خلال حسابه الشخصي على إكس: "اتصل بى اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لى عن ما بدر منه تجاهى الشهور الماضية وقبلت الاعتذار وعفا الله عما سلف.. شكرا لوساطة المستشار تركى آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحب".

كانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.