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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمع أموال المواطنين لاستثمارها.. سقوط مستريح المنوفية

اموال
اموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك") تحمل مسمى إحدى الشركات والإعلان من خلالها تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الصناعات الدوائية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون .. وكذا قيامه بإنشاء مكتب إدارى وهمى للشركة المزعومة كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية وإتخاذه من ذلك المقر وكراً لممارسة نشاطه المشار إليه . 

بإستكمال التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (مهندس مدنى حر – له معلومات جنائية).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة الوهمى المشار إليه ، وضبط بحيازته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.​

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة التواصل الإجتماعي فيس بوك الصناعات الدوائية المخالفة للقـانــون النصب والاحتيال أموال المواطنين شرطة السادات

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