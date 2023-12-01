تعرف على موعد عرض فيلم بحبك لتامر حسني عبر منصة شاهد

حددت منصة شاهد يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي، موعدا لعرض فيلم “بحبك” بطولة تامر حسني وهنا الزاهد.



ويعتبر هذا العرض هو الأول للفيلم بعد نجاحه فى دور العرض السينمائية وتحقيقه إيرادات بلغت 200 مليون جنيه داخل مصر وخارجها.



وتدور قصة فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي ومدحت إسماعيل، ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار وإخراج تامر حسني.

أخر أعمال تامر حسني فى السينما، وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم “تاج”، الذي عرض خلال الفترة الماضية .

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.