جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد برنامجا تدريبيا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي "البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل المراكز التكنولوجية للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور 21 متدرب من ممثلي المراكز التكنولوجية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، سوهاج، الدقهلية، الجيزة، دمياط، جنوب سيناء، قنا، بورسعيد، بني سويف، البحيرة، أسيوط، أسوان، الفيوم) والذي استمر على مدار 4 أيام بمقر مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.



يأتي تنظيم البرنامج التدريبي في اطار الحرص على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المراكز التكنولوجية لتفعيل منظومة الجوائز الداخلية تمهيداً لتصعيد المراكز المتأهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.



وخلال البرنامج التدريبي، استعرض د. أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية وفق نظام النجوم العالمي والتي تشمل محور تجربة المتعامل ويركز هذا المحور على تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة، ومحور التركيز على المتعاملين ويركز على أهمية فهم الجهة لمتعامليها، وكيفية استخدامها لقاعدة البيانات المرتبطة بهم من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى محاور الربط الاستراتيجي والقيادة، والخدمات وقنوات تقديمها، وكفاءة الخدمة والابتكار، فضلًا عن تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة المعرفة، موضحا آلية وأدوات التقييم وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية المختلفة.



يشار إلى أنه قد تم مد فترة تقديم طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري.