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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال افريقيا.. تعرف على زي الأهلي الرسمي أمام يانج أفريكانز

الأهلي
الأهلي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، ظهر اليوم للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت على ملعب بنيامين مكابا.


حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».


وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.

النادي الأهلي يانج أفريكانز التنزاني الأهلى

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