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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب مصر أكتوبر : كلمة السيسي بـ cop28 وضعت العالم أمام مسئولياته

جيهان مديح رئيس حزب
جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" المنعقدة في مدينة دبي بالإمارات، قائلة:" الكلمة تعد خارطة طريق لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ".

وأضافت مديح، في بيان لها، أن كمة الرئيس بقمة المناخ أكدت على أهمية تعزيز العمل الجماعي للتعامل مع تغير المناخ من أجل تحقيق تقدم على مسار العمل المناخي، موضحة أن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته فالكلمة التي ألقاها بالقمة وضعت مسار واضح للخروج من تحديات التغيرات المناخية بما يتفق مع ما تم الاتفاق عليه في باريس.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أنه ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس للمناخ يتطلب الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، وتعبئة الجهود لتوافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، مشيدة بدعوة الرئيس السيسي  للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت مديح، أن الأثار السلبية للتغيرات المناخية تتطلب أهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعي لمواجهة تحدي المناخ لتعزيز قدرات الدول على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة والتي تحفظ كوكب الأرض للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعي جيدا تغير المناخ باعتباره تحدي كبير يهدد استقرار العالم أجمع، لذلك أكد على التزام مصر بمواجهة تحديات مخاطر المناخ.

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