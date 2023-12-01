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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بوصول عدد الشهداء لـ 75 ألفا جراء محاولة إسرائيل تدمير حماس

صدى البلد

برزت توقعات قاتمة مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس،  تشير إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 75 ألف قت.يل إذا واصلت إسرائيل تحقيق هدفها المتمثل في تفكيك حماس. 

 

يسلط المحلل العسكري شون بيل الضوء على التقديرات المثيرة للقلق استناداً إلى المعدل الحالي للضحايا الفلسطينيين الذي لوحظ قبل وقف إطلاق النار الأخير.

 

يشير بيل، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، إلى أرقام متضاربة قدمها الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة. ويزعم جيش الدفاع الإسرائيلي أنه قضى على 5000 من أصل 25000 من مقاتلي حماس، في حين أفادت وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا الفلسطينيين بلغ 15000. 

 

وفقاً لتحليل بيل، فإن حياة 60 ألف شخص إضافي قد تكون معرضة للخطر إذا كانت إسرائيل تهدف إلى القضاء على جميع مقاتلي حماس، دون الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية العالية في جنوب غزة.

 

يؤكد المحلل العسكري على التحديات المحتملة التي يفرضها هذا التوقع على المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحجم من الضحايا سيكون "صعب التحمل بشكل لا يصدق". وهو يعترف بالتعقيد من الناحية العسكرية، معرباً عن شكوكه في قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في المنطقة الجنوبية.

 

يعترف بيل بأن لدى كلا الطرفين حوافز للسعي إلى التوصل إلى هدنة، وخاصة في حل حالات الرهائن. يمثل الهجوم المستمر الذي يقوم به جيش الدفاع الإسرائيلي بداية المرحلة الثانية، لكن المفاوضات مستمرة إلى جانب العمليات العسكرية. ويصبح احتمال التوصل إلى هدنة بمثابة توازن دقيق، حيث يحتاج كلا الجانبين إلى معالجة مطالبهما.

 

يتوقع بيل زيادة الصعوبات في المفاوضات، خاصة مع احتمال سعي حماس للحصول على تنازلات أكبر مقابل إطلاق سراح الرهائن.

 

ومع استمرار الصراع، فإن التوقعات بعدد هائل من القتلى تؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية وتدخل دولي للتوصل إلى حل مستدام والتخفيف من المزيد من الخسائر في الأرواح.

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