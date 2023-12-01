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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيابة الفيوم تصرح بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة

الشابين المتوفيان
الشابين المتوفيان اسامه سمير و عبد الله محمود

صرحت نيابة أبشواى بدفن جثمان شابين أبناء عموم لقيا مصرعهما أثناء انقلاب سيارة ملاكى، كانوا يستقلانها بطريق بحيرة قارون السياحى ، عقب أصطدامها بحائط إحدى محطات رفع مياه الصرف الزراعى.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم أخطارا من مأمور مركز أبشواى بالحادث.

 

تبين من التحقيقات أن 4 شباب من أسرة واحدة ، كانوا يسيرون بالسيارة بسرعة كبيرة  بطريق بحيرة قارون السياحى، للحاق بحفل زفاف، بأحد المنتجعات السياحية ببحيرة قارون ، وانحرفت عجلة القيادة فى يد سائقها لتفادى إحدى السيارات الممقابلة له فانحرفت عجلة القيادة، ليصطدم باحدى حوائط محطة رفع مياه الصرف الزراعى على ضفاف بحيرة قارون، لتنقلب السيارة على جانب الطريق .

 

أسفر الحادث عن مصرع شابين هما أسامة سمير أحمد محمد مجاهد الدويب، وعبد الله محمود احمد مجاهد الدويب، كما أصيب فى الحادث شخصين آخرين بإصابات خطيرة، تم نقلهما الى مستشفى الفيوم العام.

 

 

 

13 أكتوبر المهرجان الدولي الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بـ بحيرة قارون

 

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