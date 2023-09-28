13 أكتوبر المهرجان الدولي الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بـ بحيرة قارون

تشهد محافظة الفيوم يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر المقبل ، انطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة على ضفاف بحيرة قارون والذى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، وأحمد عيسى وزير السياحة والاثار ، ولمدة أسبوع ، حيث تعتبر محافظة الفيوم نقطة تجمع وخط سير للطيور المهاجرة من دول اوربا للفيوم ، ويأتى الى مصر سنويا عددا كبيرا من السياح العرب والاجانب والذين يحرصون على مراقبة ومشاهدة هذه الطيور

وذلك فى مشهد ساحر تتميز به محافظة الفيوم عن باقى محافظات الجمهورية، تتوافد خلاله مئات الطيور المهاجرة الغريبة لتحلق فوق سماء بحيرتى قارون ووادى الريان فى شهرى ديسمبر ويناير من كل عام، إذ تهرب هذه الطيور من الشتاء والبرد القارص فى أوروبا لتأتى إلى الجو الخلاب فى الفيوم باعتباره ملاذها للدفء ويحقق لها المعادلة الصعبة التى تفتقدها فى موطنها الأصلى.

يقول أيهاب محمود مدير عام جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ، بأن الطيور التى تأتى إلى الفيوم كل عام أشهرها ، طائر الفلامنجو ، وهو الأكثر انتشاراً من بقية الأنواع فى شمال غرب الهند وفى الشرق الأوسط ، وطائر «السمان، وفرخة الماء والنورس والبلشون وصياد السمك وأبو منجل الأسود وأبو المغازل وكروان البحر وخطاف البحر وسمارى والحمامة الزرقاء وكروان الغيط، وغيرها من الطيور المهاجرة.

وأضاف ايهاب محمود ، بأن المهرجان الدولى الاول للسياحة ، سيقام بأحد فنادق بحيرة قارون ويشهد ورش عمل خاصة بالتوعية البيئية ، ويتم التوجه الى المناطق التى تتواجد بها الطيور المهاجرة مثل محمية وادى الريان ووادى الحيتان وقرية تونس وجبل المدورة والبحيرة المسحورة

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