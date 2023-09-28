محافظ الفيوم يشدد على ضرورة توحيد الصف والعمل بروح الفريق

خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والعقيد شريف علي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء مراكز الفيوم واطسا وأبشواي، وعددٍ من أئمة ومشايخ الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

بدأت الفعاليات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها ابتهالات دينية ومدائح نبوية، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، التى تحدث فيها عن ذكرى مولد النبي- صلى الله عليه وسلم- وسيرته العطرة، وكيفية التأسي بأخلاقه الكريمة في حياتنا ومعاملاتنا.

كما تناولت الخطبة مقتطفات توضح كيف زكّي الله عز وجل، رسوله الكريم، واصطفاه على سائر خلقه، وفضّله صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل الكرام، مؤكداً أن القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيف نعبد الله، وكيف نتعامل مع الأهل والجيران وسائر البشر.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، ضرورة الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام، ونسير على نهجه لكى نحيي سيرته العطرة فى الضمائر والعقول لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياة.

فيما قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالى وأبناء محافظة الفيوم، بذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً ضرورة استلهام العبرة والموعظة الحسنة، والتأسّي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية.

ولفت "الأنصاري" إلى ضرورة توحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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