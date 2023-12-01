مراسل القاهرة الإخبارية : 4 محطات انتخابية جاهزة لاستقبال المصريين في لندن

كشف أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، عن تفاصيل اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج، موضحًا أن السفارة المصرية في لندن فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهناك 4 محطات انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين مع إمكانية إضافة محطة خامسة عند الضرورة.

وأضاف خلاف مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، حيث يصل الناخب إلى اللجنة ويتم التحقق من أوراقه الثبوتية ثم يُدلي بصوته، موضحاً أنه رغم سلاسة العملية الانتخابية، إلا أن طواقم السفارة كلهم موجودون للرد على أي استفسارات من الناخبين حول العملية الانتخابية.

وتابع: "اليوم الجمعة يوم عمل في بريطانيا، لذلك لا يُتوقع مشاركة الكثير، ومع ذلك رصدنا عشرات من المواطنين الذين حضروا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، المصريون في بريطانيا حريصون جدًا على المشاركة، حتى إن أحد المواطنين حضر أمام السفارة في ساعات الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل، وهو مغترب يقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة".