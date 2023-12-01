سفير مصر بكندا : المواطنون يتوافدون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قال السفير أحمد حافظ، سفير مصر في كندا، إن العملية الانتخابية بدأت بالفعل في كندا، والمقر الانتخابي فتح منذ ربع ساعة بالضبط في العاصمة الكندية، وكذلك في القنصلية في مدينة مونتريال، وعلى الرغم من أنه يوم عمل في كندا ألا أن هذا العرس الانتخابي شهد عدد لا بأس به من قبل فتح الأبواب في الساعة التاسعة صباحا.

سفير مصر في كندا يتحدث عن الانتخابات

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة عبر "زوم" في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المصريين كانوا متواجدين بالطوابير أمام السفارة، ودخلوا من أجل البدء في عمليات التصويت، وغدا السبت وبعد غد الأحد يأتي وافدين من أماكن متفرقة في كندا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتابع، أنه لا يوجد أي مشاكل أو معوقات يمكن تقديمها أمام الهيئة، والعملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي حتى الآن.