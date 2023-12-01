عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: السياسة المناخية تقترب من نقطة الانهيار

صدى البلد

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بتخفيف سياسات المناخ في المملكة المتحدة في مؤتمر الأطراف، مما يمثل خطرا على المسرح العالمي. 

وبينما يدعو زعماء العالم الآخرون إلى اتخاذ إجراءات أقوى بشأن حالة الطوارئ المناخية، فإن تصريحات سوناك، تشير إلى نهج مثير للجدل.

 

أعلن سوناك أن "السياسة المناخية تقترب من نقطة الانهيار"، مشدداً على الحاجة إلى خيارات في معالجة أزمة المناخ. وعلى الرغم من تسليط الضوء على التكاليف غير المحتملة للتقاعس عن العمل، فقد أكد أن التزام المملكة المتحدة بصافي الصفر لن يتم تحقيقه إلا بطرق "تفيد الشعب البريطاني". 

واعترف سوناك بإلغاء الخطط المتعلقة بالمضخات الحرارية وكفاءة الطاقة، وهي قرارات تعرضت لانتقادات بسبب تأثيرها المالي المحتمل على المواطنين.

 

ردا على الانتقادات، دافع سوناك عن موقفه، مشيرا إلى أنها خطة طبيعة جديدة، رغم أنها واجهت انتقادات من مختلف الجهات. وحث كبار المصدرين للانبعاثات على تسريع جهودهم، مدعيا أن المملكة المتحدة تقود هذه المهمة.

 

ردًا على أسئلة الصحفيين، أكد سوناك أن المملكة المتحدة لديها أهداف أكثر طموحًا من الدول الأخرى، مضيفا أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ميزانيات الكربون. ونفى المخاوف التي أثارها زعماء آخرون بشأن تراجع الصافي الصفري، مدعيا أن الدول الأخرى تقدر جهود المملكة المتحدة.

 

يرى المنتقدون أن المملكة المتحدة، باعتبارها دولة متقدمة غنية ولها انبعاثات تاريخية، ينبغي لها أن تكون قدوة يحتذى بها. ودافع سوناك عن نهجه العملي، مشددًا على الحاجة إلى التناسب، مع الأخذ في الاعتبار أن مساهمة المملكة المتحدة في الانبعاثات العالمية أقل من 1%.

 

رداً على الاستفسارات حول الوقت المخصص له في مؤتمر الأطراف، برر سوناك حضوره القصير، مؤكداً على تأثير المناقشات على الإصلاحات المالية العالمية المهمة.

 

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس مؤتمر الأطراف COP28 فعاليات مؤتمر الأطراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

بيان عاجل من وزير شئون الديوان بشأن صحة أمير الكويت

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

ترشيحاتنا

ترى بالعين المجردة| الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال شهر ديسمبر

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

رشقة صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

كارثة على إسرائيل.. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ

هاني عبد الرحيم: انزل شارك فى الانتخابات.. صوتك هيوصل

رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب .. ومنع التحفظ على أمواله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد طه حسين: عشنا قلقا كبيرا بسبب مقترح إزالة قبر جدي.. وعلى هيئة الكتاب إتاحة أعماله في كافة المحافظات|حوار

طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ