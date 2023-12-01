رئيس الوزراء البريطاني: السياسة المناخية تقترب من نقطة الانهيار

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بتخفيف سياسات المناخ في المملكة المتحدة في مؤتمر الأطراف، مما يمثل خطرا على المسرح العالمي.

وبينما يدعو زعماء العالم الآخرون إلى اتخاذ إجراءات أقوى بشأن حالة الطوارئ المناخية، فإن تصريحات سوناك، تشير إلى نهج مثير للجدل.

أعلن سوناك أن "السياسة المناخية تقترب من نقطة الانهيار"، مشدداً على الحاجة إلى خيارات في معالجة أزمة المناخ. وعلى الرغم من تسليط الضوء على التكاليف غير المحتملة للتقاعس عن العمل، فقد أكد أن التزام المملكة المتحدة بصافي الصفر لن يتم تحقيقه إلا بطرق "تفيد الشعب البريطاني".

واعترف سوناك بإلغاء الخطط المتعلقة بالمضخات الحرارية وكفاءة الطاقة، وهي قرارات تعرضت لانتقادات بسبب تأثيرها المالي المحتمل على المواطنين.

ردا على الانتقادات، دافع سوناك عن موقفه، مشيرا إلى أنها خطة طبيعة جديدة، رغم أنها واجهت انتقادات من مختلف الجهات. وحث كبار المصدرين للانبعاثات على تسريع جهودهم، مدعيا أن المملكة المتحدة تقود هذه المهمة.

ردًا على أسئلة الصحفيين، أكد سوناك أن المملكة المتحدة لديها أهداف أكثر طموحًا من الدول الأخرى، مضيفا أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ميزانيات الكربون. ونفى المخاوف التي أثارها زعماء آخرون بشأن تراجع الصافي الصفري، مدعيا أن الدول الأخرى تقدر جهود المملكة المتحدة.

يرى المنتقدون أن المملكة المتحدة، باعتبارها دولة متقدمة غنية ولها انبعاثات تاريخية، ينبغي لها أن تكون قدوة يحتذى بها. ودافع سوناك عن نهجه العملي، مشددًا على الحاجة إلى التناسب، مع الأخذ في الاعتبار أن مساهمة المملكة المتحدة في الانبعاثات العالمية أقل من 1%.

رداً على الاستفسارات حول الوقت المخصص له في مؤتمر الأطراف، برر سوناك حضوره القصير، مؤكداً على تأثير المناقشات على الإصلاحات المالية العالمية المهمة.