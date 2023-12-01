ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبد العزيز

أدّى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود.



وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان ، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بيان من الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.