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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأزهر والأوقاف: القرآن الكريم حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة

علماء القافلة الدعوية
علماء القافلة الدعوية

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (القاهرة - المنوفية)، اليوم الجمعة، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم".

علماء الأزهر والأوقاف: القرآن الكريم حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد

وأكدوا أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه حافل بالتنبيه على الحذر واليقظة والإعداد، حيث جاء الأمر بالحذر من غضب الله (عز وجل) وعقابه، يقول الحق سبحانه: "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ"، ويقول سبحانه: "وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ"، كما حذرنا سبحانه من مخالفة أمر رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال (جل وعلا): "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
مؤكدين أنه لا شك أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا، حيث يقول سبحانه : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، فما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله (عز وجل) ، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.

علماء الأوقاف: وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا

عن الإيجابية.. وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

شارك في القافلة كل من :
أولاً : مديرية أوقاف القاهرة (شرق مدينة نصر ) وبيانها كالتالي :
1- د/ محمود خليل سيد خليل - وكيل المديرية - السيدة عائشة (رضي الله عنها) – آخر مصطفى النحاس 
2- الشيخ/ محمد شحتوت محمد أحمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - ضياء الحق – شارع ضياء الحق 
3- د/ السيد محمد حسن عطية - مدير الإدارة - الشهيد حمزة ( رضي الله عنه ) شارع جمال حمدان
4- الشيخ/ عبد الله أحمد محمد مأمون - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - المهدي – شارع حسني مبارك المثلث 
5- الشيخ/ محمود مخلوف كامل أحمد - إمام وخطيب - الهداية – شارع أسوان من حسني مبارك 
6- الشيخ/ علي محمود أحمد محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمن أبو أمين – شارع أبو أمين من الورشة 
7- الشيخ/ عبد الله حسن العياط - إمام وخطيب - الصلاح – شارع عبد الله بن سلام 
8- الشيخ/ رجب عبد الرحمن أمين محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - التواب – أسفل كوبري الجيش 
9- الشيخ/ محمد مغاوري محمد أبو زيد - إمام وخطيب - أنوار المصطفى – شارع خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) 
10- الشيخ/ إبراهيم حسان أمين إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - لواء الإسلام – شارع لواء الإسلام
ثانياً : مديرية أوقاف المنوفية ( قويسنا ) وبيانها كالتالي :
1- الشيخ/ كمال عبد الرازق عمار - مدير المديرية - الشهيدين - قويسنا 
2- الشيخ/ هادي عبد الشافي إبراهيم - مجمع البحوث الإسلامية - المساعي - قويسنا
3- الشيخ/ عصام محمد أبو العزم - إمام وخطيب - الرضوان – قويسنا
4- الشيخ/ محمود بسيوني علي بسيوني - مجمع البحوث الإسلامية - محمد نصر - قويسنا
5- الشيخ/ محمد عبد الخالق السروجي - إمام وخطيب - عمارة - قويسنا
6- الشيخ/ محمد رفاعي مصيلحي إبراهيم - مجمع البحوث الإسلامية - بهجة يوسف - قويسنا
7- الشيخ/ محمد الرفاعي موسى - إمام وخطيب - المرور - قويسنا
8- الشيخ/ أحمد عوض محمود علي - مجمع البحوث الإسلامية - الرحمن أبو عجيزة - قويسنا
9- الشيخ/ طارق محمد سعد - إمام وخطيب - ذكي نصر - قويسنا
10- الشيخ/ وليد محمد طه دبور - مجمع البحوث الإسلامية - الفردوس - قويسنا

يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. 

الأزهر الأوقاف وزارة الأوقاف القافلة الدعوية المشتركة مديرية أوقاف القاهرة شيخ الأزهر

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