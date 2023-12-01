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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقناع واقٍ.. حسام عبد المجيد ينتظم في مران الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد في الفقرات الفنية والبدنية خلال مران اليوم باستثناء التقسيمة، و ظهر اللاعب في التدريب مرتدياً "قناع واقي " لحماية أنفه.

وكان مدافع الزمالك تعرض للإصابة بكسر في عظمة الأنف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة .

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على متابعة حالة اللاعب قبل مشاركته في التدريبات، و منحه تعليمات طبية بعدم الاحتكاك برأسه مع زملائه.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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