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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تواصل توافد المصريين في النمسا والبرازيل وجنوب أفريقيا على لجان الاقتراع

المصريون في النمسا
المصريون في النمسا

واصل المصريون المقيمون بالنمسا التوافد على مقار الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى الأحد.

ورفع الناخبون أعلام مصر، معلنين تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

كما تواصلت عمليات تصويت الجاليات المصرية في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 في لندن والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من توافد المصريين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات المصرية بهذه البلدان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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