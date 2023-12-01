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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت النجمة ياسمين صبري صور جديدة لها علبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد.ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

 

واختارت ياسمين صبري فستان أنيق أسود طويل باللون الاسود بخامة ضيقة لامعة، وبتصميم كمين مختلفين، واحد مصقول والآخر شفاف بخامة شبيكة، وفتحة جانبية طويلة تصل لأعلى الفخذ، وحذاء ناعم باللون الاسود.

 

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وقامت ياسمين صبري بلم خصلات شعرها ألى الوراء بعمله ذيل حضان، وهو ما تناس ب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأختارت ياسمين صبري بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكمشيري الفاتح كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والكحل الاسود، والآي لاينر بتبرز من جمال عينيها.

 

فيما تزينت ياسمين صرري بعض الإكسسوراا التي تناسب مع تفاصيل إطلالتها، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي والاسود، .

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري تفاصيل إطلالة ياسمين صبري النجمة ياسمين صبرى

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